大陸發改委30日召開上半年發展改革形勢通報會，會上指出，要積極擴大國內需求，促進有效投資，大力提振消費，深入推進新型城鎮化建設。要加大宏觀調控力度，加強經濟形勢分析和政策研究，加快推進兩重建設（重大戰略實施和重點領域安全能力建設）等。

會議指出，要全面辯證看待經濟走勢，既看到存在的問題挑戰，更要看到經濟運行中的積極因素和有利條件持續積累，隨着各項舉措落地見效，有條件、有能力、有信心、有底氣不斷夯實高品質發展和經濟平穩運行的基礎。

發改委提到，要加快建設現代化產業體系，抓好重點產業轉型發展和優化升級，加快未來產業前瞻布局，促進先進製造業和現代服務業融合發展，完善現代化基礎設施，推動數位經濟高品質發展。

外資方面，要統籌做好引進來和走出去，積極吸引和擴大利用外資，穩妥有序推動境外投資，推動共建「一帶一路」高品質發展。加快建設全國統一大市場，更大力度發展民營經濟，完善實施區域協調發展戰略機制等。