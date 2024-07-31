為響應永續發展議題，「長榮航空直營旅行社─長汎假期」推出全新「綠色旅遊系列行程」企劃，即日起至8／31前訂購二日以上遊程，報名費用減免500元，還能獲得限量的環保木柄餐具組。
長汎假期「綠色旅遊系列行程」結合了長榮集團內的立榮航空和長榮桂冠酒店的旅運資源，邀請旅客一起改變旅遊模式，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，以環境影響最小化為目標，一起成為綠色旅人。
「綠色旅遊系列行程」涵蓋環境保育、人文歷史傳承、在地經濟振興，促進地球永續發展，並安排入住長榮桂冠酒店的綠宿房型，採用節能措施和環保用品，其台中、嘉義、台南等三間酒店均取得環保旅館認證，不僅為旅客提供舒適的住宿體驗，同時有效減少資源浪費。
長汎假期以綠色旅遊為理念，共推出「風土行腳」與「荒野漫遊」二大主題系列。
「風土行腳系列」是與在地文史老師和社會百工達人共同策劃的主題旅遊行程，專為旅客設計深入體驗台灣各地風土民情與人文歷史的旅程，特別推薦《基隆景觀海景繪旅行2日》以「繪旅」結合走讀導覽，讓你放慢速度，用畫筆與心感受眼前美景與城鎮人文；《湯圍溫泉走讀篇2日》帶您探索礁溪溫泉秘境，前往森林裡的公共浴場、溫泉北界的陰陽湧泉，日治石砌澡堂等，從公共建設歷史與與自然，重新認識礁溪的溫泉文化。
「荒野漫遊系列」則專注於專業的戶外體驗，包括野外求生、登山、健行、生態等豐富多樣的主題活動，讓遊客在旅遊中學習大自然與野外活動的戶外知識，《野外求生體驗營2日》以刀、繩、火求生三寶，學習繩結、生火、刀具使用等野外生存入門技巧，從而瞭解適應自然環境的力量；跟著《花蓮高山森林基地2日》一起冒險。
位於東部海岸山脈的布農族「高山部落」，其實海拔僅150公尺，座山面海的獨特景致，加上豐富的動植物生態，是大自然打造出的清幽秘境，透過手作體驗、基地導覽以及品嚐當季在地食材，聆聽海岸布農的故事，以心靈層次的體驗與土地連結。
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