美國原定於8 月上路的對中國課徵關稅措施，宣告延後實施。美國貿易代表署（USTR）表示，拜登政府針對部分中國進口貨品徵收額外關稅的行動，不會如期在8月1日執行，最少延期兩周才執行。

美國總統拜登在5月宣布，將對中國製電動車及電池徵收額外關稅，共涉及180億美元的中國貨品，其中電動車關稅大增至100％，半導體關稅升至50％，預計於8月1日生效。同時，USTR提出一併向包括口罩及針筒在內的中國進口醫療用品加徵關稅。

不過，USTR於30 日表示，鑑於仍在檢視逾1,000個涉及加徵關稅的回應，預期8月內才對加徵關稅有最終決定。待最終決定公布兩周後，新措施才會生效，意味徵稅計劃最少延後兩周上路。