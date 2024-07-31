大陸平價咖啡價格戰延燒，瑞幸咖啡第二季營收創單季新高，獲利回歸常態化成長水準。瑞幸咖啡30日美股盤前公布2024年第二季財報顯示，總淨收入為人民幣（下同）84.03億元，年增35.5％，創單季營收新高。

澎湃新聞報導，在美國會計準則（GAAP）下，瑞幸期內營業利潤為10.51億元，年減10.4％， GAAP營業利益率為12.5％，上年同期為18.9％；淨利為8.71億元，較去年同期下滑12.8％。

整體來看，今年上半年瑞幸咖啡總淨收入達146.81億元，年增38％。淨利為7.88億元，較去年同期下滑近50％。

財報指出，第二季淨收入成長主要得益於銷售產品數量的增加、營運商店數量的增加以及每月交易客戶數量的增加。第二季營業利潤下降主要歸因於公司產品平均售價下降以及市場動態和競爭的持續波動。

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