政府針對大陸車款新設零件自製率門檻，車輛公會表示，鑑於國內市場規模不大，且已是成熟且競爭激烈的市場，因此雖支持推動零組件國產化，但初期不宜過高，提升國產化率需要時間及市場規模支持，也需政府協助零件業者提升競爭力。

此外，新設門檻雖主要針對大陸車款而來，但由於國內不少車廠也不乏從大陸導入CKD件組裝的案例，對國內車廠包括福特、裕日車、現代及本田等業者，恐也會造成一定影響，後續仍須持續觀察。

業者說明，目前國內各車廠按照不同車款的自製率，普遍落在30％至60％不等，國產車廠本就致力推動國產化率，但汽車國產化率需要長時間驗證，建議要給業者一些緩衝時間執行，否則對產業影響很大。

至於國內車業龍頭和泰車與國產車製造廠國瑞汽車則表示，無論於適用對象與比率上，本牌商品目前均不受影響。未來也將配合政府政策，支持現地零組件，與供應廠商共同成長。