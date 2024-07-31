台股今（31）日收7月月線，連日國家隊強力護守台股，除了投信連20日買超逾千億元之外，八大官股券商也連12日加碼將近千億元，同時新制勞退基金120億元撥款入市，今天再度上演日K拉紅棒的戲碼，不過，跌深反彈至季線反壓不弱，早盤加權指數反彈至季線下先止步。
台股季線目前呈現二、三十點的上揚走勢，昨天在22,274點，今天揚升至22,307點，因此，即使今天加權指數從低點22,046點拉升至22,315點，強拉269點之後，仍然面臨季線壓力，指數隨即回落至22,300點及季線下，百點整數關卡及季線壓力不輕。
台股連日震盪拉回後，市場量能明顯萎縮，近5日均值掉到3,815億元，對比於10日均值4,687億元，人氣大幅退潮。今天到上午近11點時，成交值2,000多億元，市場估計今天成交值應在3,600多億元附近。
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