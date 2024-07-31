大陸統計局31日公布，7月分，非製造業採購經理人指數降至50.2，比6月下降0.3個百分點，略遜於市場預期的50.3。7月大陸綜合PMI產出指數為50.2，比6月降0.3個百分點，仍位於擴張區間，反映大陸企業生產經營活動繼續保持擴張。
分行業看，建築業商務活動指數為51.2，比6月下降1.1個百分點；服務業商務活動指數為50，位於臨界點。從行業看，鐵路運輸、航空運輸、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55以上較高景氣區間；零售、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。
新訂單指數為45.7，比6月下降1個百分點，表明非製造業市場需求景氣度回落。分行業看，建築業新訂單指數為40.1，比6月降4個百分點；服務業新訂單指數為46.7，比6月降0.4個百分點。
銷售價格指數為48.2，比6月升0.6個百分點，表明非製造業銷售價格總體水平降幅收窄。分行業看，建築業銷售價格指數為49.3，比6月升0.3個百分點；服務業銷售價格指數為48，比6月升0.6個百分點。
業務活動預期指數為56.1，比6月降1.1個百分點，仍位於較高景氣區間，表明非製造業企業對市場發展保持信心。分行業看，建築業業務活動預期指數為52.9，比6月降1.8個百分點；服務業業務活動預期指數為56.6，比6月下降1個百分點。
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