周二美股盤後微軟及超微（AMD）公布第二季財報，與彭博預測值相比，微軟因雲端業務成長趨緩，導致盤後一度大跌超過6％、AMD則是獲利、第三季財測皆優於預期，盤後一度大漲超過9％，兩家股價多空併陳，留意美指期盤勢可能波動加劇，台指期31日上演跌深反彈行情，盤中黑翻紅上漲35點、暫報22,287點。
統一期貨表示，美國公布6月JOLTs職位空缺數降至818.4萬人，較5月修正值下滑，但仍高於市場預期，主要增加職位來自政府單位、貿易、住宿等產業，顯示勞動力市場需求雖有所趨緩，但依然保持彈性，後續ADP、非農就業數據將於本周公布，須密切留意。
另外周一國發會釋出6月景氣燈號轉紅燈，依歷史經驗，紅燈訊號發布後台股震盪緩漲的機率較高，或能支撐台股止穩。惟決定台股後續走向，仍以本周多家美股重磅科技股財報、FOMC利率決議的公布影響較大，必須謹慎提防盤勢出現大幅波動。
觀察臺灣期交所內的商品報價，微台指漲27點、報22,279點；電子期跌1.85點、報1,182.點；金融期漲28.6點、報2,065點；富櫃200期漲15點、報10,235點；永續期漲59點、報11,610點；生技期參考價4,360點；半導體30期跌13點、報5,977點；航運期跌1點、報175.6點。
國外指數期貨、商品期貨部分，美國那斯達克100期跌74點、報19,126點；美國費城半導體期跌70點、報5,080.5點；英國富時100指期漲11點、報8,302點。臺幣黃金期貨漲61.5點、報9,603.5點；布蘭特原油參考價2,613.5點。
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