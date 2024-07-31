陸港股市近年來表現相對整體國際股市疲弱，當國際股市之前頻創高之際，仍獨垂涙，不過，今（31）日展開跌深反彈，在台股掛牌交易、與陸港股連動的多檔原型、槓桿2倍的ETF，齊步大漲超過3％，台股ETF漲幅前12大全由陸港股包辦。

除了陸港股跌深出現技術面反彈之外，30日國務院決定，任命李明為證監會副主席，新人新氣象，也為陸港股反彈提供理由；連續重挫的陸港股ETF今天成為台股ETF市場中的亮點。截至上午11點過後，國泰中國A50正2、富邦上証正2、元大滬深300正2、富邦中証500。富邦恒生國企正2、群益深証中小等，股價同步放量拉出大漲3％以上的長紅棒，另復華香港正2。富邦深100．中信中國50正2。復華滬深、元大上證50、元大MSCI A股等，漲幅都在2％以上。