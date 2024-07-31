台灣經濟研究院31日發布6月製造業景氣概況，整體來看，6月製造業景氣信號值為14.10分，較上月修正後之13.64分增加0.46分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。就近三個月來看，製造業景氣信號值維持在14分上下微幅波動，燈號亦維持三個月的綠燈，反映出全球經濟緩步復甦，終端需求回溫，整體景氣穩定發展。
惟，台經院提醒，通膨、高利率、地緣政治風險等因素持續干擾全球製造業景氣，國內個別產業的復甦力道也有所不同，例如近期製造業中的資訊電子業表現強勁，全因AI 需求擴增及美國科技類股走揚帶動；而石化原料供過於求、半導體成熟製程競爭壓力仍大，令製造業廠商對當月景氣看法較上月明顯轉差。
所幸就近期製造業相關經濟數據觀察，台經院指出，部分傳產出口與生產指數年增率已由負轉正，製造業廠商對於未來景氣看法仍偏向樂觀，且下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單動能，預期我國整體製造業景氣將持續轉好。
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