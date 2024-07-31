農業部農糧署中區分署31日表示，轄內雲林縣113年第1期作水稻因凱米颱風帶來的強風豪雨，造成水稻倒伏、淹水及穗上發芽等狀況，以致稻穀產量及品質下降。為減輕稻農受災損失，雲林縣自7月30日起至8月12日止，啟動災害穀收購機制，可於期限內向當地公糧業者繳售災害稻穀。
中區分署說，稉種災害穀每公頃計畫及輔導收購數量3,200公斤，收購價格為每公斤22元；餘糧收購數量3,000公斤，收購價格每公斤20.6元，合計6,200公斤。
至於秈種及糯種災害穀價格較稉種，各減1元。農友繳交災害稻穀折算率比照標準穀，另每公斤乾穀可領取烘乾、包裝及堆疊補助費用2元。
中區分署表示，除今年1期作申報種稻，並符合公糧稻穀繳售資格的受災稻農，可繳售受災稻穀外，未申報種稻農友，得於7月30日起至8月8日止至各鄉、鎮農會補辦申報手續，請有繳售災害穀需求的農友，務必於期限內辦理。
雲林縣部分地區113年第1期稻作，因受「凱米颱風」影響，田區積水數日未退，嚴重受災情事，考量稻穀因長期浸水或經泥砂掩埋受損，已無法收穫或不具繳售價值。為降低農友損失，可至當地鄉、鎮公所申請清園補助，每公頃4.5萬元，受理時間即日起至8月8日止。
中區分署表示，倘農民水稻受到凱米颱風影響，以致稻穀品質未及經收濕穀品質規範標準，可至當地公糧業者繳售災害稻穀，若當地公糧業者無烘乾設備或烘乾不及，可洽鄰近公糧業者辦理異地繳穀。因公糧收購制度完善，農民繳穀免煩惱。
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