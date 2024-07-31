韓聯社7月31日報導，韓國國防部31日表示，為應對北韓大規模殺傷性武器（WMD）挑戰，韓美國防部門30日在首爾舉行「2024年韓美大規模殺傷性武器應對委員會」（CWMDC）會議。

韓國國防部政策企劃官尹奉熙（音）和美國國防部副助理部長強森（Richard C. Johnson）作為雙方首席代表出席會議。雙方對北韓核武器和大規模殺傷性武器力量導致朝鮮半島和地區局勢不穩定一事表示擔憂，並就加強韓美對朝威懾和防禦的實效性，以應對其使用核武器和大規模殺傷性武器的方案進行討論。

雙方商定，將擴大北韓核武和大規模殺傷性武器情報共用，通過合作減少朝鮮半島威脅計劃（CTR）提升相關部隊的能力和專業性。雙方一致認為，朝俄軍火交易等地區大規模殺傷性武器非法擴散問題對包括朝鮮半島在內的印太地區的和平穩定構成威脅，為在北韓攻擊時保護盟友、最大程度減輕損失、保持戰爭任務遂行能力，雙方有必要展開合作，並推進兩國有關部隊之間的交流與合作。

雙方還對兩國今年實施的核化生放兵棋推演（TTX）予以高度評價，稱這提升了同盟的危機管理水準及應對威脅的能力。