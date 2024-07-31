【時報記者任珮云台北報導】國泰投信看好電子支付已成為全民運動，宣布與全盈+PAY合作的「電支買基金」服務，有望造福逾207萬名全盈+PAY的使用者，不只可以看電影、買東西，還能買基金！消費者可透過全盈+PAY開戶驗身，使用手機即可完成理財專戶申請，最快一天半就能啟用電支買基金功能；投資人每月最低只要2000元，就能定期定額申購基金，小資族也能輕鬆投資，讓基金發揮時間複利效果，累積資產創造被動收入，提前卡位市場多頭行情！

國泰投信繼去年與悠遊付推出「電支買基金」功能，今再宣布與全盈+PAY合作，透過悠遊付與全盈+PAY兩大電支平台，投資人已可申購國泰投信旗下多檔「以新台幣收付」的精選基金；包括今年屢獲基金大獎，擁有「傑出基金金鑽獎」及「指標台灣年度基金大獎」的國泰台灣高股息基金，基金選股池納入AI題材，由專業基金經理人視市場情形，積極調控投資組合，打造進可攻、退可守的布局。

全盈支付表示，客戶可以透過全盈+PAY直接開戶，快速晉升成為「基金理財帳戶」，未來使用全盈+PAY支付除了掃碼付款、用戶轉帳、生活繳費等功能之外，再新增基金申購的強大功能，讓投資更加簡單，並有助維持小額投入市場持續買入的理財紀律，建立更好的財務管理模式。