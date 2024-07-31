【時報記者莊丙農台北報導】智崴(5263)今日舉辦橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮，佔地共2公頃，總投資金額預計達新台幣20億元，第一期新建工程，主要為大型高階遊樂設備研發製造使用，預計2025年第四季完工。
智崴表示，今年以來，國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，為了因應市場推升的需求，選定鄰近高雄總部且交通便利的橋頭科學園區興建設備廠房，未來橋科廠房將作為更先進的大型遊樂設備研發、製造及測試的空間，擴增大型高階市場產能。
隨著主題樂園巨擘迪士尼於今年宣佈，未來10年內將投資600億美金於主題樂園、渡假村和郵輪業務；沙烏地阿拉伯亦積極推進「願景2030」大舉投資主題樂園及遊樂設施，加上疫情後大型高階遊樂設備產能不足，智崴橋科廠房的興建，將能填補產能不足的市場空缺。
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