科技股持續重挫，半導體龍頭輝達（NVDA）股價也慘遭波及。一名網友在PTT Stock版發文表示，費半指數再次跌破季線，自己的輝達多單已全數砍掉，並決定加入空方陣營，一路做空到100元以下。
「費半再次破季線，NVDQ應聲下跌。」原PO指出，輝達的本益比過高，投資人普遍認為其股價難以突破前高。
貼文一出，立刻引發熱烈討論。有網友表示贊同：「降息後Nvidia股價也無法反彈。」也有網友認為輝達的AI業務具有炒作嫌疑：「Nvidia的AI股價有炒作嫌疑。」
不過，也有網友持相反意見，認為輝達的獲利能力仍然強勁，目前的回調正是買點：「Nvidia的獲利能力仍然強勁，回調是買點。」
這場論戰顯示了投資人對於輝達後市看法的分歧。空方認為輝達股價仍有下跌空間，而多方則認為目前的回檔提供了一個逢低買進的機會。投資人應根據自己的風險承受度和投資策略，謹慎評估後再做出決策。
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