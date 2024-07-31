在美國科技股指標費半指數再度跌破季線之際，許多投資人選擇砍單出場，但有網友逆向操作，購買了兩倍做空 Nvidia 股票的 ETF，也就是 NNDQ，並留言「打不贏就加入」，引起網友熱烈討論。
網友在 PTT 股票板發文表示，「在今天費半再次破季線，我全砍了，但還留著台積多單當作自己看錯還有保險」，並分享自己購買 NNDQ 的操作。
貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，「原來還有反向 NVDA」、「美國真好玩什麼都有得玩」、「感謝祭品」、「降息也沒救了，已知資訊，降息最壞是崩到底，最好平盤」，甚至有網友留言「恭喜買房」。
網友的留言顯示出股市投資者的多樣心態。有人選擇順應趨勢，在股市下跌時賣出股票；有人選擇逆向操作，在股市下跌時買入做空相關的 ETF。也有網友對股市走勢感到悲觀，認為即使降息也無法拯救市場。
股市投資是高風險的行為，投資人必須衡量自己的風險承受能力，並在投資前做好功課。
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