根據CRIF中華徵信所首度公布2024年版500大科技業營收排名調查結果，台積電排名第2，和碩聯合科技、廣達電腦、仁寶電腦工業排名第3名至第5名，第6名至第10名依序為緯創資通、英業達、華碩電腦、文曄科技及聯發科技。
CRIF指出，2024年新定義下的500大科技業排名，取決點為2023年營收16.77億元。營收前10大企業中，前7名排名順位與去年相同，顯示這7大科技業的地位穩固。而第8名與第9名的華碩電腦和文曄科技是首度進入500大科技業，聯發科技則維持第10名。
在新的定義下，500大科技業營收排名第11名至20名，也出現新的排名組合，包括排名第12的中華電信、第18名的宏碁都是首度進入500大科技業。華碩電腦、文曄科技、中華電信及宏碁的出現，突顯現今科技業品牌服務業以及電子通路業，在科技業的貢獻及重要性並不亞於科技製造業，台灣在看待500大科技業時，也要改變只重視製造業的思維。
在新的定義下追溯與2022年的500大科技業對比，2023年500大科技業營收總額為17兆7,890億元，較2022年的18兆5,042億元，小幅衰退3.87％。顯示500大科技業2023年受到全球產業高庫存去化的影響。
若單獨比較，500大科技業的表現相對於500大綜合企業（不分行業）和500大製造業較佳，這兩者的營收分別衰退6.03％和10.88％。然而，500大科技業的表現略遜於500大服務業，後者的營收衰退為2.16％。
2023年500大科技業稅後純益總額為1兆9,125億元，相較2022年的2兆1,074億元衰退了9.25％，同時也是連續獲利衰退。CRIF認為，500大科技業獲利衰退，顯示科技產業在全球核心供應鏈居於關鍵性地位，因此當產業遭受景氣影響時也會即時反映在業績上；另一方面，500大科技業過去兩年也因應美中科技戰中，全球供應鏈移轉的新布局與調整期，目前這段調整期已近尾聲，500大科技業在進入AI新世代的表現將更優於過去十年。
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