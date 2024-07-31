【時報記者莊丙農台北報導】精誠(6214)繼協助多家企業建置電子票券平台後，再度攜手國內生鮮零售連鎖龍頭共同開發全新的客製化電子票券系統，透過線上線下OMO整合服務提供顧客更優質的消費體驗，將紙本禮券轉至數位營運，不僅企業與個人均可購買自用或送禮，還可透過精誠所串接的各大數位通路將點數兌換為品牌數位票券，創造第二波消費需求。

精誠流通暨移動事業部副總經理班鐵翊表示，紅利點數、電子票券與金流是精誠協助客戶提供給消費者穩定、可靠的線上及線下OMO完美消費體驗的關鍵，除了產品的多樣性要能夠吸引消費者，其中的安全流程也十分重要。針對大型企業的需求，以連鎖零售業者為例，可以選擇建置自己專屬的電子票券平台，精誠具備客製化與串接各種通路的優勢，更能支持數位通路電子票券平台的開發與代營運，幫助企業有效的經營廣大會員與拓展業績，同時也透過經營分析提供企業更精準的行銷策略及活動建議，能滿足品牌營運上所需要的一條龍式整合服務。

在多次電子票券的建置合作案中，藉由線上支付與電子票券系統的串接整合，除了有效減少大量的紙張印刷，大幅降低人工作業成本，也強化數千萬會員在線上及線下的導流效益；在落實無紙化的政策下，透過禮券的數位化轉型，也促進消費者綠色生活習慣，可避免消費者忘記攜帶紙本禮券或遺失的風險，僅需攜帶手機即可完成各項重要的採購與消費，隨時隨地即開即用，有助提供更彈性便利的消費模式，也為顧客消費體驗再升級。

精誠經營電子票券至今已累積與超過30個以上的數位通路進行異業合作，2024年上半年更新增蝦皮、momo、愛金卡、樂天市場、肯譯國際、彰銀等多家合作通路，讓消費者能有更彈性多元的票券選購管道。而合作的零售品牌已經超過100家，包含手搖飲與咖啡、餐飲與甜點，或是超商、超市以及百貨，甚至停車服務與汽車用品，2024年新加入提供電子票券服務的品牌包括全聯福利中心、亞尼克、一蘭拉麵、迷客夏、Mr. Wish，以及快樂髮型等知名連鎖企業，消費者可以依照自身需求選擇自用或是送禮。