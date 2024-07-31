【時報記者郭鴻慧台北報導】今年辦公市場是自用型買方的天下，企業買辦公室自用兼置產風氣興盛，資金流入商用不動產，上半年有27棟辦公大樓添億級交易，信義全球資產公司專家分析，商用不動產市場活絡成產業發展與經濟表現的正向指標，企業購置動能穩健，辦公室更躍升熱門產品，企業布局策略朝向小換大、舊換新，由租轉買意願也明顯提高。

信義全球資產公司統計已揭露之實價登錄資料，2024上半年台北辦公市場包括百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等27棟辦公大樓均有出現億級成交記錄，總交易額達175億元。其中信義全球資產公司也成功為客戶成交多件億元以上辦公室，總經理林三智表示，辦公產品熱銷，企業尋找標的也更主動積極，近期許多買方持續前來洽詢辦公室物件，需求以公司自用為主，有置產需求的高資產客群也積極進場。

產業投資動能漸強，企業以買代租、購置自用資產意願提高，自用型買方躍居辦公市場主流，買方產業類別也趨向多元化，除了科技大廠、傳產企業外，今年也看到旅遊業、遊戲製作公司等進場購置自有辦公室，包括旅遊電商易飛網旗下飛買家今年就以2.55億元買下長欣商業大樓部分樓層。

辦公產品交易發燒，屋齡無論新、舊，都是今年買方的心頭好，總經理林三智表示，中山區、松山區等是北市發展較早的金融重鎮，市區辦公大樓屋齡普遍30年以上偏高，但黃金地段不動產的保值性及後續增值空間，對買方來說，依然有相當高的吸引力。

總經理林三智進一步觀察，商用不動產在產業發展中扮演著關鍵角色，企業加大力道將資金投入商用地產，反應出當前經濟景氣持續朝向正面成長，企業因應全球AI趨勢轉型升級，辦公室布局由租轉買、小換大、舊換新的換屋需求將更為明顯，除自用考量，還增添多元配置的置產思維，預期下半年商辦、廠辦、可開發商業大樓的大型土地交易量都將持續向前推進。