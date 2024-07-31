【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠精測(6510)營運走出低谷，2024年第二季獲利衝近1年半高、上半年獲利谷底強彈。精測股價昨（30）日盤中下探405元，創2022年11月中以來逾20月低，今（31）日在買盤敲進下開高強彈7.82％至448元，早盤維持近4％漲勢，表現強於大盤。
精測受營運表現偏弱影響，股價自2月中574元波段高點一路震盪走跌，5個月以來跌幅達逾29％。三大法人持續偏空操作，上周合計賣超84張，本周迄今續賣超94張，其中投信賣超65張、外資賣超24張、自營商賣超5張。
精測2024年第二季合併營收7.22億元，季增6.98％、年減2.89％，自近1年低回升。營業利益0.26億元，較首季虧損顯著轉盈、年增達近1.01倍，歸屬母公司稅後淨利0.66億元，季增達3.78倍、年增達91.25％，每股盈餘2.04元，均觸底強彈、齊登近1年半高。
累計精測上半年合併營收13.98億元，雖年減1.49％、為近5年同期低，但營業利益0.14億元，較去年同期虧損0.5億元轉盈，配合業外收益倍增創高挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.8億元、年增達近18.13倍，每股盈餘2.47元，均自同期新低觸底反彈。
觀察精測本業獲利「雙率」表現，第二季毛利率、營益率「雙升」至52.44％、3.65％，紛創近2年、近1年半高。儘管首季營運表現仍偏弱，合計上半年毛利率51.68％、營益率1.01％，均較去年同期47.07％、負3.59％谷底顯著回升。
精測表示，受惠全球多家半導體客戶對次世代智慧手機應用處理器（AP）、高速運算（HPC）等測試介面需求增溫，帶動第二季探針卡及先進封裝測試載板營收成長，配合產品組合優化及費用控管得宜，使整體營運自低谷期顯著反彈。
精測將於下午召開線上法說，說明最新展望。展望後市，在上半年營運繳出符合預期成果後，隨著時序步入產業旺季，精測預期智慧手機及AI相關商機，將帶動公司探針卡、先進封裝測試載板訂單持續成長，在客戶端需求陸續回升下，看好下半年營運可望繳出旺季佳績。
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