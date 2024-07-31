【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)旗下沉浸式XR開放平台VIVERSE，今(31)日於美國丹佛舉行的全球頂尖電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024上宣布與NVIDIA合作展示，將NVIDIA ACE技術整合至VIVERSE Avatar中，增強用戶在XR延展實境中的互動真實感，推動全新XR虛擬化身相關應用。

VIVERSE Avatar是一個開放式的虛擬化身創建系統，不僅提供多種全身虛擬形象風格，還支援VRM標準，允許用戶導入VRM 3D模型虛擬形象，在VIVERSE中創建自己的身份。NVIDIA ACE(Avatar Cloud Engine)則是一套可以將虛擬化身變得栩栩如生，賦予數位人類充滿生命力的技術。其中一項技術NVIDIA Audio2Face NIM微服務，可根據語音語調搭配出豐富的臉部表情。在本次SIGGRAPH 2024大會的NVIDIA新創企業創新展區，參觀者透過VIVE XR Elite體驗ACE NIM與VIVERSE Avatar即時整合展示。

Audio2Face NIM微服務支援多種語言，可應用於從卡通到寫實等各種虛擬形象風格。這種多樣靈活性與VIVERSE的開放平台方法相契合，允許用戶使用開放的VRM標準導入虛擬化身，或者從頭創建自己的卡通虛擬人物。透過Audio2Face NIM集成至VIVERSE Avatar中，團隊可以更自然地協作互動，減少遠程工作中的溝通問題。VIVERSE總經理林俊吳表示，整合NVIDIA ACE NIM微服務為宏達電的虛擬化身技術帶來了更大的細膩度，雙方聯手克服了在XR協作中的一個重大挑戰。

林俊吳進一步表示，開發3D模型物件絕非難事，但分享這些高細節圖像卻仍面臨挑戰。Polygon Streaming為未來虛擬體驗開創了新的可能性，可以將任何設備轉變為互動式產品展示、協作和沉浸式虛擬環境的載體。

NVIDIA數位人類產品管理總監Seth Schneider表示，在XR中釋放更多動態互動的潛力一直是我們的關鍵追求，NVIDIA Audio2Face NIM與VIVERSE Avatar的整合實現了動態口型同步，增強了XR世界中虛擬化身的互動溝通體驗。

其實之前宏達電就曾與NVIDIA合作，將NVIDIA CloudXR整合至VIVE Focus 3頭戴裝置中。此整合允許XR應用程式的遠端渲染，使用者可以在沉浸環境中設計、修改和協作處理大型資產。