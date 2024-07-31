【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)旗下沉浸式XR開放平台VIVERSE，今(31)日於美國丹佛舉行的全球頂尖電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024上宣布與NVIDIA合作展示，將NVIDIA ACE技術整合至VIVERSE Avatar中，增強用戶在XR延展實境中的互動真實感，推動全新XR虛擬化身相關應用。
VIVERSE Avatar是一個開放式的虛擬化身創建系統，不僅提供多種全身虛擬形象風格，還支援VRM標準，允許用戶導入VRM 3D模型虛擬形象，在VIVERSE中創建自己的身份。NVIDIA ACE(Avatar Cloud Engine)則是一套可以將虛擬化身變得栩栩如生，賦予數位人類充滿生命力的技術。其中一項技術NVIDIA Audio2Face NIM微服務，可根據語音語調搭配出豐富的臉部表情。在本次SIGGRAPH 2024大會的NVIDIA新創企業創新展區，參觀者透過VIVE XR Elite體驗ACE NIM與VIVERSE Avatar即時整合展示。
Audio2Face NIM微服務支援多種語言，可應用於從卡通到寫實等各種虛擬形象風格。這種多樣靈活性與VIVERSE的開放平台方法相契合，允許用戶使用開放的VRM標準導入虛擬化身，或者從頭創建自己的卡通虛擬人物。透過Audio2Face NIM集成至VIVERSE Avatar中，團隊可以更自然地協作互動，減少遠程工作中的溝通問題。VIVERSE總經理林俊吳表示，整合NVIDIA ACE NIM微服務為宏達電的虛擬化身技術帶來了更大的細膩度，雙方聯手克服了在XR協作中的一個重大挑戰。
林俊吳進一步表示，開發3D模型物件絕非難事，但分享這些高細節圖像卻仍面臨挑戰。Polygon Streaming為未來虛擬體驗開創了新的可能性，可以將任何設備轉變為互動式產品展示、協作和沉浸式虛擬環境的載體。
NVIDIA數位人類產品管理總監Seth Schneider表示，在XR中釋放更多動態互動的潛力一直是我們的關鍵追求，NVIDIA Audio2Face NIM與VIVERSE Avatar的整合實現了動態口型同步，增強了XR世界中虛擬化身的互動溝通體驗。
其實之前宏達電就曾與NVIDIA合作，將NVIDIA CloudXR整合至VIVE Focus 3頭戴裝置中。此整合允許XR應用程式的遠端渲染，使用者可以在沉浸環境中設計、修改和協作處理大型資產。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：