今年上半年，權值三雄除扮演台股上攻主角，也扮演著房市的造勢先鋒。房市達人老黃昨（30）日表示，去年10月19日聯發科竹北基地地上權一發照，他就衝去買一間高鐵旁的房子，當時每坪59萬，如今該基地開始打地基，保守估計已漲30%，等到蓋好後，預估會衝上每坪120萬；這也讓他不禁直呼，「每次路過聯發科，都覺得自己屌爆了」。

去年10月19日，有PTT網友表示，「聯發科北高鐵總部基地於去年10月12日取得建照，未來該總部緊鄰竹北高鐵，加上慧榮總部、瑞昱，現在竹北高鐵1坪70萬起跳，相信新進學弟或沒房族會選擇買竹北高鐵2房蝸居，或者外溢到公道五甲建、竹東二、重埔茶水間辦公室、華興重劃、新埔田園景觀等地的」。

而該基地於今年元月30日舉辦動土典禮，據《財訊》報導，聯發科當時表示，大新竹地區為科技業高度聚集地，高鐵新竹站專二區前面積約5252坪，為竹北高鐵站周邊少數未開發基地，考量中長期及其交通便利性，兩年前自交通部鐵道局標得該區開發經營權。

對此，老黃昨日在臉書發文表示，「今天的聯發科竹北基地已經在打地基了，我還記得，去年10月19日，竹北高鐵地上權案一發照給聯發科，我立刻衝去搶買一間高鐵旁的房子，運氣還不錯，賣家應該還不知道這個新聞，我有買到Apple價，那個時候大家對新青安還半信半疑，都在講選前觀望選前觀望，我在想，選前觀望個屁啦！這根本就是政策買票、政府送錢，當然要立刻衝去買，有多少買多少，把車子賣了都要湊錢來買。」

他透露，當時買價每坪59萬，放到昨日保守估計已漲30%，時間不過短短10個月，現在聯發科還沒蓋好，等到蓋好後，當地房價應該會衝上每坪120萬。

文末，他也表示，總有人從不看新聞，總有人完全不做功課，房市比股市反應慢很多拍，股市都是瞬間反應完，房市可能拖好幾個月；這世上永遠是先知先覺的人很少，後知後覺的人多，立刻行動的人少，拖拖拉拉的人多；對於自己精準的投資眼光，他也自豪地說，「每次路過聯發科，都覺得自己屌爆了。」

※本文獲得「老黃房市筆記」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。