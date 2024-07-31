【時報-台北電】中研院上修2024年台灣經濟成長率至3.88%，認為下半年國內景氣穩定復甦，但指出因電價調漲、房價上漲等都可能為物價上漲帶來壓力，示警下半年面臨通膨壓力。
中央研究院今日舉行2024年臺灣經濟情勢總展望之修正記者會；中研院經濟所去年底估2024年經濟成長率為3.02%，今天最新預測上修今年經濟成長率至3.88%，大幅增加0.86個百分點。2024上半年由於全球商品貿易回溫，並且在高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據恢復成長動能，促使第一季經濟成長優於預期，實質GDP年增率達6.56%。預計下半年國內景氣穩定復甦，因此2024全年的實質經濟成長率預測向上修正至3.88%。
物價方面，儘管上半年商品類價格漲幅和緩(上半年年增1.94%)，但4月起電價調漲(上半年年增3.10%)，醫療費用、外食及教養娛樂等服務類價格漲幅仍大(上半年年增2.58%)，消費者物價指數(CPI)上半年平均較去年同期年增2.27%，核心消費者物價指數則上升2.02%。
中研院經濟所指出，鑒於電價調漲對物價的影響需要時間反應，房價的持續上漲對租金也造成壓力，加上軍公教加薪亦帶動整體薪資的調升，以及中南部因颱風豪雨成災的影響，2024下半年通膨壓力不可小覷，預期2024年CPI成長率為2.21%。
展望下半年不確定因素：主要經濟體緊縮貨幣政策調整時點，影響金融市場震盪、匯率的穩定；美國大選結果的高度不確定性影響美中角力與國際競爭，導致全球供應鏈的重整，進而衝擊臺灣經貿動能並影響投資意願；而地緣政治風險與氣候變遷影響大宗物價商品價格波動，增加生產及運輸成本，增添全球通膨走勢的不確定性。（編輯：沈培華）
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