【時報-台北電】台股今日再度上演翻紅急拉戲碼，權值F4台積電(2330)、聯發科(2454)雖陷頹勢，鴻海(2317)、廣達(2382)盤中突圍向上強彈2%，尤其鴻海(2317)重登200關為多頭注入強心針，帶領他電類跟著嗨，強勢股鑫科(3663)連拉2根漲停寫歷史高，金寶(2312)、勤凱(4760)、陽程(3498)、弘塑(3131)、岱稜(3303)等同步勁揚，推升上市櫃他電類指勁升逾1%同居台股前段班。
拿下首批GB200訂單之一的鴻海(2317)獲法人看好今明年AI營收占比分別達10％、17％，除AI伺服器將倍增，一般伺服器也有望呈現高個位數至雙位數成長，明年GB200將有完整年度貢獻，盤中獲買盤拉抬急漲2%至202元，站穩五日線及季線之上，讓AI族群士氣大振攜手突圍向上。
此外，獲市場關注的FOPLP扇出型面板級封裝，因鑫科(3663)為唯一技轉方認可供應商，股價跟著水漲船高，絲毫不受近期弱勢的台股影響，今日更拉出第二根漲停，改寫歷史新高84元。日前法說會釋出FOPLP載板H2出貨力拚3倍增佳音，法人也預估今年上半年EPS可望優於去年同期。
設備股王、台積電CoWoS供應商弘塑(3131)訂單能見度看到2026年，隨著台積電的腳步積極擴產中，預估下半年業績超越上半年，今年營收可望成長二成。配息16元昨日除息秒填息，今日股價續強走高近5%重登1600元，距離歷史高點僅100元之遙。
分析師表示，台股下跌力道放緩，短線浮現止跌訊號，底部可望成型。考量台股有觸底跡象，中長期仍偏多看待，可分批佈局台積電、鴻海等大型AI概念股，若今日拉回不再破底，可挑選短線跌深電子股偏多操作。(編輯：龍彩霖)
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