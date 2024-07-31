【時報-台北電】台股今日隨輝達、台積電ADR洗三溫暖，盤初在台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)等權值巨頭紛紛開低下，大盤一度急跌177.28點、探至22046.29點，但權值F4隨即回穩，鴻海、廣達更攜手翻紅，加上創意(3443)強彈逾5%提振IC設計族群士氣，推升大盤指數盤中重返高檔。
惟盤面各大類股仍跌多漲少，但金融類股在富邦金(2881)強收月線領軍下，包括永豐金(2890)、玉山金(2884)、群益期(6024)、國泰金(2882)、華南金(2880)、高雄銀(2836)、彰銀(2801)、群益證(6005)、元大金(2885)、京城銀(2809)等皆漲逾1%，新光金(2888)、中信金(2891)、開發金(2887)等亦聯袂上漲，合力拉抬金融類指開低走高，收復5日線、叩關10日線。
富邦金(2881)上半年重返三冠王寶座，而據Factset最新調查，其2024年EPS預估上修至7.19元、目標價80.6元，今日盤中股價一度彈上89.2元、漲逾3%反應，並收復月線，領漲金融族群。富邦金上半年稅後純益810.6億元，年增88％，改寫同期次高，EPS達5.95元，單月獲利、累計獲利與EPS均居各金控之冠，重返三冠王寶座。籌碼面上，7月以來三大法人僅2日、30日兩天賣超，累計買超11萬993張，包括外資買吃7萬1666張、投信買超3萬4543張，自營商買超4784張。
新光金(2888)現增原股東繳款與抽籤都將於7月31日截止，今日股價股價續漲，向上方月線靠攏，人氣穩居同業第一，並擠進台股前10名。新光金今年營運狀況見好轉，上半年EPS達1.31元、創金控成立來新高。專家指出，新光金現增價8.3元，今日盤中股價最高暫見10.9元，認購新股仍有價差空間，至於原股東是否要「賣老股認新股」?專家則表示，由於中長線可望朝每股淨值16元以上邁進，不排除再創新高，應不需賣老股換新股。籌碼面上，昨日外資又反手買超7264張，但本土法人轉賣，合計三大法人買超6137張，7月至30日止，三大法人共買超11萬8356張，包括外資買超12萬8066張、投信買超9954張、自營商賣超1萬9664張。
法人指出，台股成交量已連4個交易日低於5000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，融資浮額大幅清洗，近5個交易日融資減少近百億元，籌碼可望沉澱。惟造成本波科技族群股價拉回整理的原因未明朗前，建議將資金移到金融、生技等非科技股避震。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：