【時報-台北電】台股今日隨輝達、台積電ADR洗三溫暖，盤初在台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)等權值巨頭紛紛開低下，大盤一度急跌177.28點、探至22046.29點，但權值F4隨即回穩，鴻海、廣達更攜手翻紅，加上創意(3443)強彈逾5%提振IC設計族群士氣，推升大盤指數盤中重返高檔。

惟盤面各大類股仍跌多漲少，但金融類股在富邦金(2881)強收月線領軍下，包括永豐金(2890)、玉山金(2884)、群益期(6024)、國泰金(2882)、華南金(2880)、高雄銀(2836)、彰銀(2801)、群益證(6005)、元大金(2885)、京城銀(2809)等皆漲逾1%，新光金(2888)、中信金(2891)、開發金(2887)等亦聯袂上漲，合力拉抬金融類指開低走高，收復5日線、叩關10日線。

富邦金(2881)上半年重返三冠王寶座，而據Factset最新調查，其2024年EPS預估上修至7.19元、目標價80.6元，今日盤中股價一度彈上89.2元、漲逾3%反應，並收復月線，領漲金融族群。富邦金上半年稅後純益810.6億元，年增88％，改寫同期次高，EPS達5.95元，單月獲利、累計獲利與EPS均居各金控之冠，重返三冠王寶座。籌碼面上，7月以來三大法人僅2日、30日兩天賣超，累計買超11萬993張，包括外資買吃7萬1666張、投信買超3萬4543張，自營商買超4784張。

新光金(2888)現增原股東繳款與抽籤都將於7月31日截止，今日股價股價續漲，向上方月線靠攏，人氣穩居同業第一，並擠進台股前10名。新光金今年營運狀況見好轉，上半年EPS達1.31元、創金控成立來新高。專家指出，新光金現增價8.3元，今日盤中股價最高暫見10.9元，認購新股仍有價差空間，至於原股東是否要「賣老股認新股」?專家則表示，由於中長線可望朝每股淨值16元以上邁進，不排除再創新高，應不需賣老股換新股。籌碼面上，昨日外資又反手買超7264張，但本土法人轉賣，合計三大法人買超6137張，7月至30日止，三大法人共買超11萬8356張，包括外資買超12萬8066張、投信買超9954張、自營商賣超1萬9664張。

法人指出，台股成交量已連4個交易日低於5000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，融資浮額大幅清洗，近5個交易日融資減少近百億元，籌碼可望沉澱。惟造成本波科技族群股價拉回整理的原因未明朗前，建議將資金移到金融、生技等非科技股避震。(編輯：李慧蘭)