【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數263.02點，跌0.34點；總計386家漲、334家跌、78家持平；委買11006345張、委賣7017541張；總成交值780.43億元。

《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數262.56點，成交值438.67億元
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數263.04點，成交值2.81億元
《櫃買市場》櫃買市場13:30，指數262.30點，成交值1050.75億元
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