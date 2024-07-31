日本央行在31日中午公布最新貨幣政策決議前夕，日圓兌美元匯率盤中升值0.2％報152.343日圓創四月初來新高。專家擔心若日央未如預期升息，將再次觸發日圓賣壓。
在市場揣測日本政府干預匯市，和預期日央升息等因素下，日圓匯率三周來累計升值近6％。
Allianz Global Investors多元資產部全球投資長Gregor Hirt認為日央可能會透過持續地縮減買債規模和升息的方式，讓其非傳統貨幣政策正常化。
他預估日央在7月會議裡，可能把基準利率調升至0.25％。升息有助鞏固目前日圓匯率水準。若日央不升息，在美日利差因素下，可能再次觸發投資人拋售日圓。
日本新外匯事務最高官員三村淳表示，近期弱勢日圓對日本經濟是弊大於利，因此政府會保留干預匯市的可能性，以遏制匯市裡的投機行為，和降低日圓匯率的波動幅度。
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