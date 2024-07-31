外資近期發表對台股看法，不管是高盛、摩根大通（小摩）或是摩根士丹利（大摩）都認為台股多頭還沒有走完，下半年仍以AI為主秀，其中小摩更大膽推測，相關個股有機會再漲50%。
在一堆AI股後起之秀蜂擁而起之後，高盛回過頭來看好「老AI股」，認為不管是AI伺服器或是傳統伺服器業者第3季動能轉強，可望推升個股業績升溫，有助鴻海(2317)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、緯穎、技嘉、華碩、緯創等7家台廠營運，全給予「買進」評等。
至於摩根大通則看好台股有2大機會，《工商時報》報導，儘管AI族群交易波動度變大，但未來還是有不小上檔空間；其次，企業獲利前景趨於正向，獲利成長從科技股向外擴展。
小摩論斷AI趨勢仍未走完，主要從大企業的資本支出增加，推斷基本面依然良好，未來3至6個月報酬風險依然正向，最驚人的是，小摩預估AI還有機會再漲50%，才會達到極度泡沫狀況。
小摩點名看好的14檔標的包含台積電、鴻海、台達電、廣達、日月光投控、聯電、緯穎、元大金、長榮、華碩、欣興、奇鋐、信驊及台光電。
不過在有疑慮的部分，小摩認為不能忽視之處，包含台股來到24年高點、AI與非AI表現存在巨大差異，以及一般投資人槓桿出現見頂跡象。
此外，大摩也同樣認為AI仍為台股下半年主軸無庸置疑，台股行情尚未走到終點，並指出輝達GB 200伺服器市場規模龐大，水冷業者是受惠者，看好奇鋐、雙鴻、台達電3檔，目標價分別調升至830元、800元及488元。
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