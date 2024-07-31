【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲汽車集團Stellantis在周二表示，無意出售集團的豪華汽車品牌瑪莎拉蒂(Maserati)，或是將該品牌與其它的義大利豪華汽車公司合併。
Stellantis在聲明中表示，集團重申對瑪莎拉蒂作為14個汽車品牌當中，獨特的豪華品牌的光明未來堅定承諾，也重申對整個產品組合的承諾。
集團執行長Carlos Tavares曾在上周提出警告，如果出現了虧損的品牌，不賺錢就會關閉它們。
Stellantis的上半年業績表現，低於預期。集團沒有公布個別品牌的業績數據，但是瑪莎拉蒂除外，該公司今年上半調整後營業虧損為8200萬歐元。
部分分析師此前曾指出，瑪莎拉蒂可能成為Stellantis出售目標，而且蘭吉雅(Lancia)和DS等品牌可能遭到拋棄命運，因為它們對集團的整體銷售貢獻太少。
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