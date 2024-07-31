大陸製造業活動連續3個月陷入收縮，大陸統計局31日公布，7月份，製造業採購經理人指數（PMI）降至49.4，比6月略降0.1個百分點，符合預期。

香港信報報導，從企業規模看，大型企業PMI為50.5，比6月升0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為49.4和46.7，比6月下降0.4和0.7個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數為50.1，比6月下降0.5個百分點，高於臨界點，顯示製造業生產小幅擴張。新訂單指數為49.3，比6月下降0.2個百分點，反映製造業市場需求有所回落。

原材料庫存指數為47.8，比6月升0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為48.3，比6月升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅回升。