【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股31日開高後雖一度下跌，但在季報亮眼的三星電子帶領下，目前大盤在2,751.06點，上漲12.87點或0.47%。另外，韓元也走升。
韓國官方數據指出，當地6月工業生產雖僅月減0.1%，但已連續兩個月都下滑。不過，由於半導體需求暢旺，晶片的產量增加8.1%。另外，高通膨加上高利率，導致韓國內需市場疲弱，6月零售銷售年減3.6%。
三星電子表示，上季淨利大幅成長6倍，高達9.64兆韓元，約69.6億美元，高於市場預估7.97兆韓元。三星於7月初時曾初步預估，營利可望狂增15倍。同時，增加23%的營收，也創下2021年以來最大增幅。盤中，三星股價一度上漲1.3%左右，SK海力士則跌0.16%。
電池類股則下跌居多，像是LG Energy Solution大跌超過2%，三星SDI更是暴跌4%左右。韓元兌一美元在1380.55價位附近，韓元升值4.75元。
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