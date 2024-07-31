【時報記者張漢綺台北報導】大陸智慧型手機需求趨緩，且Infra.也小幅衰退，砷化鎵廠穩懋(3105)預估，第3季營收將季減high single digit(5%到9%)百分比，毛利率則約為mid-twenties(25%)百分比的水準，多家外資最新報告保守看待穩懋前景，穩懋今天盤中股價逆勢重挫跌幅逾8%，也拖累全新(2455)及宏捷科(8086)股價走弱。

大陸安卓手機市場於2023年第2季末庫存調整進入尾聲，客戶也於2023年下半年重啟拉貨，不過經過四個季度的持續拉貨需求，近期拉貨動能已經趨緩，讓穩懋第3季營運看法轉為保守；穩懋總管理處總經理陳舜平表示，雖然美系iOS手機則將如期進入備貨的旺季，但預期大陸智慧型手機需求暫時趨緩，因此第3季營收預計將較前一季下滑high single digit(5%到9%)百分比，毛利率則約為mid-twenties(25%)百分比的水準，全年營收仍將維持優於去年的預期。

穩懋第3季展望保守，多家外資最新報告均保守看待穩懋前景，其中日系外資及1家美系外資最新報告給予穩懋「中立」評等，目標價分別為146元及162元，亞系外資及1家美系外資則同步給予穩懋「劣於大盤表現」評等，目標價分別降為100元及130元；致使穩懋今天盤中股價跌幅逾8%。