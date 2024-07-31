【時報記者莊丙農台北報導】新光金(2888)子公司新光銀行統籌主辦雲豹能源(6869)3年期7.5億元聯貸案順利募集完成，本次聯貸案共同主辦行包括台新銀行、台中銀行及高雄銀行，參貸銀行有安泰銀行。聯貸資金將用於支應雲豹能源集團營運週轉，有助於雲豹能源持續規畫投入更多再生能源案場，該案獲得銀行同業的支持，順利超越原籌組目標6億元。

雲豹能源在太陽能光電本業方面，已打造全台最大128MW（百萬瓦）漁電共生場域等多起指標案場；儲能系統方面雲豹能源集團已建置兩座全台最大100MW單一儲能案場，並加入與錸寶合作建置的60MW儲能案場，集團儲能案場建置整體容量為299MW／617MWh，目前躍居全台儲能容量第一；此外，集團旗下售電子公司天能綠電上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97％，穩居國內售電第一。

群創、旺宏...今日(07/31)人氣股前十名出爐 運動休閒族群最搶鏡 波力-KY 飆漲停
《綠能環》雲豹能源聯手外商 打造60MW嘉義漁電共生場域
外資續砍台積 賣超面板最狠 金融股受青睞 新光金中信金等7檔列買超榜
《台北股市》外資31日買超前十大 狂掃旺宏近3萬張居冠
#雲豹能源 #新光銀 #聯貸案
透過Google新聞追蹤旺得富