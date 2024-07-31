【時報-台北電】超微（AMD）以及台積電ADR、輝達（NVIDIA）盤後股價勁揚，帶動AI概念股盤中回穩，台積電盤中股價跌幅收斂，鴻海(2317)、廣達(2382)更強勢翻紅，帶領台股挑戰重回平盤以上。
周二美股費城半導體指數重挫近4%，輝達收低7%、台積電ADR跌3.4%，AMD跌0.94%。
但超微（AMD）第二季獲利意外強勁，且第三季營收展望優於市場預期，盤後股價大漲逾7%，並帶動輝達與台積電ADR盤後反彈，較收盤價分別大漲逾5%和3%；台積電ADR盤後幾乎收復前收價160.01美元。
台積電逢低買盤承接，股價由早盤低點928元拉升至盤中跌幅收斂，目前跌6元為934元仍守季線，相對台股強勢。
鴻海、廣達翻紅，也拉抬緯創(3231)、英業達(2356)、金寶(2312)等伺服器代工廠股價向上。
超微（AMD）業績及展望優於預期，執行長蘇姿丰更上修今年AI晶片營收預測，激勵周二盤後股價149.02美元，較收盤價138.44美元大漲7.64%。蘇姿丰在法說會上表示，2024年資料中心GPU營收將超過45億美元，高於在4月預估的40億美元。
鴻海第二季營收1兆5,518億元，季增17.3%、年增19.1%，為歷年同期新高。法人預期鴻海今、明年AI營收占比分別達10%、17%，其中，AI伺服器將倍增成長，一般伺服器也有望呈現高個位數至雙位數成長，明年GB200將有完整年度貢獻。鴻海早盤開低，目前漲4元至200元，重回200元也守季線相對強勢。
廣達第二季營收為3,100億元，季增約20%、年增約27%。展望下半年，隨著一般型伺服器需求逐漸回溫，加上H200伺服器陸續出貨，營收動能將延續至第三季，另GB200伺服器機櫃預計會在第四季開始小量生產，明年放量，挹注2025年營收大幅成長。廣達目前漲6元至276.5元，與台股同在季線之下。（編輯：沈培華）
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