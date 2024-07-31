【時報-台北電】美晶片股跳水，輝達領費半重挫近4%，台積電ADR盤後雖反彈，今日現貨部分仍開低下探928元，拖累指數最低來到22046點、下跌約180點。讓部分電子權值股承壓，今日舉辦法說的聯發科(2454)一度大跌55元至1200元，所幸法說變法會的創意(3443)終見止血反彈半根，讓IC設計族群鬆一口氣，減資後股價跳水的矽統(2363)也回神拉漲停助攻，威盛(2388)跟著觸頂彈，系微(6231)、瑞昱(2379)、立積(4968)、通泰(5487)、義隆(2458)等亦偏多表態力抗空軍，指數也跟著翻紅再戰季線大關。

創意、日月光、立積等科技大廠法說失靈變法會，股價跟著重挫滑鐵盧，讓投資人心驚驚，尤其IC設計股創意因第三季財測不如市場、法人圈先前預期釋出保守展望，近期法人站在賣方，衝擊股價連吞兩根跌停，由於短線跌多，今日止血反彈逾5%，守住1100大關，讓市場吞下定心丸。

昨日同天舉行法說的IC設計族群瑞昱及智原股價卻不同調，瑞昱第二季雙率雙升，每股賺8.55元，寫八季以來新高，Q3旺季動能將延續，助股價止跌強彈近4%重返五日線，歷經轉型陣痛期的智原上半年每股盈餘2.12元，第三季營收拚雙位數成長，股價卻多於盤下震盪，力返五日線之上。

緊接著市場目光聚焦下午召開法說的IC設計龍頭聯發科身上，美系外資預估第三季營收落在持平至微幅季增5%，長線具AI及高階晶片市占率持續提升等題材，維持目標價1588元、評等加碼，惟近期遭土洋法人對作，早盤一度跳空大跌55元探1200大關後跌幅略收斂。

聯電旗下IC設計廠矽統第二季持續虧損，上半年每股虧0.26元，今年5月通過辦理現金減資案，共減資26.23億元，每股擬退還股東3.5元，配合減資作業，7月19日至27日暫停交易，新股票換發於7月29日上市卻連續大跌兩天，今日吸引買盤進場承接股價翻紅鎖漲停，委買張數逾4千張排隊。

分析師表示，IC設計為科技業最上游，營運榮枯備受市場關注，除了聚焦下午的聯發科法說展望，下周還有驅動IC天鈺（4961）、瑞鼎（3592）、敦泰（3545）接棒登場，法人指出，儘管第三季為傳統旺季、庫存水位也趨健康，若需求進一步疲軟，旺季不旺恐打擊市場信心。(編輯：龍彩霖)