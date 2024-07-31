【時報-台北電】美晶片股跳水，輝達領費半重挫近4%，台積電ADR盤後雖反彈，今日現貨部分仍開低下探928元，拖累指數最低來到22046點、下跌約180點。讓部分電子權值股承壓，今日舉辦法說的聯發科(2454)一度大跌55元至1200元，所幸法說變法會的創意(3443)終見止血反彈半根，讓IC設計族群鬆一口氣，減資後股價跳水的矽統(2363)也回神拉漲停助攻，威盛(2388)跟著觸頂彈，系微(6231)、瑞昱(2379)、立積(4968)、通泰(5487)、義隆(2458)等亦偏多表態力抗空軍，指數也跟著翻紅再戰季線大關。
創意、日月光、立積等科技大廠法說失靈變法會，股價跟著重挫滑鐵盧，讓投資人心驚驚，尤其IC設計股創意因第三季財測不如市場、法人圈先前預期釋出保守展望，近期法人站在賣方，衝擊股價連吞兩根跌停，由於短線跌多，今日止血反彈逾5%，守住1100大關，讓市場吞下定心丸。
昨日同天舉行法說的IC設計族群瑞昱及智原股價卻不同調，瑞昱第二季雙率雙升，每股賺8.55元，寫八季以來新高，Q3旺季動能將延續，助股價止跌強彈近4%重返五日線，歷經轉型陣痛期的智原上半年每股盈餘2.12元，第三季營收拚雙位數成長，股價卻多於盤下震盪，力返五日線之上。
緊接著市場目光聚焦下午召開法說的IC設計龍頭聯發科身上，美系外資預估第三季營收落在持平至微幅季增5%，長線具AI及高階晶片市占率持續提升等題材，維持目標價1588元、評等加碼，惟近期遭土洋法人對作，早盤一度跳空大跌55元探1200大關後跌幅略收斂。
聯電旗下IC設計廠矽統第二季持續虧損，上半年每股虧0.26元，今年5月通過辦理現金減資案，共減資26.23億元，每股擬退還股東3.5元，配合減資作業，7月19日至27日暫停交易，新股票換發於7月29日上市卻連續大跌兩天，今日吸引買盤進場承接股價翻紅鎖漲停，委買張數逾4千張排隊。
分析師表示，IC設計為科技業最上游，營運榮枯備受市場關注，除了聚焦下午的聯發科法說展望，下周還有驅動IC天鈺（4961）、瑞鼎（3592）、敦泰（3545）接棒登場，法人指出，儘管第三季為傳統旺季、庫存水位也趨健康，若需求進一步疲軟，旺季不旺恐打擊市場信心。(編輯：龍彩霖)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：