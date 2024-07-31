【時報記者莊丙農台北報導】Google台灣總經理林雅芳表示，如果台灣企業運用由AI驅動的產品和解決方案，預計能在2030年獲得3.2兆新台幣的經濟效益，相當於台灣目前GDP的13％以上。2023年，Google的AI產品和服務為台灣的企業和家戶創造6,822億新台幣的經濟價值，其中超過四分之一來自中小企業，彰顯AI驅動經濟多元發展的潛力。
在新裝置的研發以及穩健的運算和網路建設上，林雅芳指出，Google不僅在台灣打造了美國總部以外最大的硬體研發基地，為全世界帶來各種實現AI的軟硬整合產品。Google持續投入網路與運算的基礎建設，包含2013年在彰化啟用的資料中心、以及今年即將完成的三條海底電纜，藉此提供更高效的數位連網效益，加速台灣成為Google發展AI的重鎮。而根據Analysis Mason的研究，預計在2026年可幫助台灣降低網路使用者四分之一的上網延遲率、增加三分之一的頻寬，為企業和民眾帶來更流暢的AI體驗。
此外，Google積極提升台灣的資安防護，除了提供AI資安工具外，也在近期和台灣政府、學界合作，推出「NICS台灣資安計畫」、「Google 資安人才培育計畫」；同時，面對台灣獨特的地緣政治，Google亦致力打擊不實訊息，2020年開始與事實查核組織合作，提升全民媒體識讀能力，至今已觸及超過26萬人次。
Google也積極培育台灣的科技人才和數位人才，相關計畫自2018年已觸及超過13萬人，也都陸續加入AI主題的課程和工作坊。今年推出「AI 全民通識課」和「Gemini學院」，後者已有1,500名中小學教師完成培訓，下半年還會擴展到公務體系。
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