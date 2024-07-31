微軟30日美股盤後公布截至6月底止第四季度財報，雖然獲利與營收均呈兩位數年增幅度，但由於投資人期待最高的雲端業務不符預期，衝擊其盤後一度重挫逾7％。

微軟下跌0.9％收422.92美元。受財報因素影響，盤後股價一度失守400美元大關，最低來到391美元，即使後來跌幅縮小，仍下跌近3％至411.4美元。

微軟第四季度營收年增15％至647億美元高於市場預期。營業獲利年增15％至279億美元，淨利年增10％至220億美元，每股獲利2.95美元高於預期。

其中最受關注的是微軟旗下Azure和其他雲端服務，第四季度營收年增29％，低於市場預估的年增31％而令人失望，因為Azure營收增長幅度自2022年以來未曾低於市場預期。微軟未公布Azure具體營收數字。

微軟第四季度資本支出年增77.6％至190億美元，幾乎全投入雲端和AI相關領域。全年度整體資本支出達557億美元。

微軟預期Azure本季營收成長幅度在28％到29％之間，低於市場預估29.7％，但其預計Azure業務會從7月展開的2025年度下半年加快成長。