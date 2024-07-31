微軟30日美股盤後公布截至6月底止第四季度財報，雖然獲利與營收均呈兩位數年增幅度，但由於投資人期待最高的雲端業務不符預期，衝擊其盤後一度重挫逾7％。
微軟下跌0.9％收422.92美元。受財報因素影響，盤後股價一度失守400美元大關，最低來到391美元，即使後來跌幅縮小，仍下跌近3％至411.4美元。
微軟第四季度營收年增15％至647億美元高於市場預期。營業獲利年增15％至279億美元，淨利年增10％至220億美元，每股獲利2.95美元高於預期。
其中最受關注的是微軟旗下Azure和其他雲端服務，第四季度營收年增29％，低於市場預估的年增31％而令人失望，因為Azure營收增長幅度自2022年以來未曾低於市場預期。微軟未公布Azure具體營收數字。
微軟第四季度資本支出年增77.6％至190億美元，幾乎全投入雲端和AI相關領域。全年度整體資本支出達557億美元。
微軟預期Azure本季營收成長幅度在28％到29％之間，低於市場預估29.7％，但其預計Azure業務會從7月展開的2025年度下半年加快成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：