台股近來跟著美股修正，從新高2萬4急殺至最低2萬1，恐怖大跌逾2500點，這2天試圖反攻，今(31)日似乎有望收復季線，元大投顧認為，這波跌逾10%是過熱降溫，也是修正技術面的乖離，未來還會再起。分析師股添樂也表示，空頭時千萬別接刀，尤其是流動性不好、高融資占比股，停損賣壓恐讓你虧大了，最好又簡單的方法，就是抄底ETF，無論買市值型、高股息或科技型都不會出錯。

股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，多頭時期，你可以把目標放在追逐市場超額報酬；但是到了空頭時期，如果做法不調整，可能會出現超額損失。因為空頭時期，資金偏向於湧入大型股或防禦型個股，平常流動性不佳的股票，一旦遇到停損賣壓，很容易出現超跌走勢。

所以空頭時期適用什麼做法？答案很簡單，抱團取暖就對了。先給出幾個數字，7月以來，外資賣超破3000億，不過同時間有1500億的資金湧入到ETF市場，兩者相抵之下，其實跌幅已經減輕很多。

如果持股近期跳水明顯高過大盤，建議最好不要急著攤平加碼

如果你的持股近期跳水幅度明顯高過大盤，說明過去的選股策略，只適用於多頭時期，空頭時期是禁不起扛的。若是有以上症頭，建議最好不要急著攤平加碼，因為空頭如果持續，如果剛好又是平常流動性不好、高融資占比的類型，一個停損賣壓可能就跌到你叫媽。

至於怎麼個抱團取暖法？我們講最簡單的就好，抄底ETF絕對是首選。因為ETF普遍買的都是大型股，這些股票通常也是空頭時期資金湧入的標的，人多了，團結力量大，表現自然抗跌。等到外資賣累了，想念多頭了，反手轉買了，這些ETF當然也會跟漲。

反觀這段期間發生超跌的股票，卻不一定會回來，或者需要花更多時間，這是支持空頭時期買ETF最強勁的理由。至於買什麼ETF？我相信大家都很有想法，就不贅述了，無論你是買市值型、高股息、科技型，我都覺得都不致於出錯。

當然如果你這個時間點硬要買股，那請一定要做好研究，例如流動性沒問題的，現在估值合不合理？流動性有問題的，現在籌碼乾不乾淨？基本面有沒有支撐等等，但整體來說賺的還是辛苦錢，畢竟要盤勢逆風對選股的要求會更高，這段期間抱股心理壓力也比較大。

※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。