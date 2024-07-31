【時報-台北電】因中東衝突升級，避險情緒升溫，推動金價走高，加上市場對美國聯準會縮減貨幣政策的希望高，提振投資人對黃金的樂觀情緒，令金價上漲；截至台北時間7月31日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲0.6美元，報每盎司2452.5美元。

9月白銀下跌0.115美元，報每盎司28.640美元。 10月鉑金上漲5.0美元，報每盎司976.0美元。

9月鈀金上漲5.80美元，報每盎司887.50美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)

《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：07/31黃金每盎司為2409.38美元
《貴重金屬期貨》7/30紐約期金上漲
《商情》避險情緒提升 7/30鋁價跌創5個月新低
《貴重金屬期貨》美元走高 7/29紐約期金微幅回落
#黃金 #避險情緒 #亞洲電子盤
透過Google新聞追蹤旺得富