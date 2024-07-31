【時報記者任珮云台北報導】聯準會主席鮑爾日前在參眾兩院聽證會上稱不一定要等到通膨降至2%後才開始降息，讓市場對降息預期更加樂觀，並加速股市類股輪動，綜觀7月，股債呈現齊揚態勢，總計7月以來台灣金管會證期局核備的968檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.13%，其中，694檔股票型基金平均上漲1.88%，257檔債券型基金平均上漲2.84%(台幣計價至7/30)。

富蘭克林證券投顧表示，美國6月個人所得、支出及通膨放緩，強化聯準會9月降息預期，此外，市場也預計英國央行本週將降息一碼，寬鬆的貨幣政策基調有利全球債市延續多頭，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金掌握，而不同於美歐央行將轉向寬鬆，日本央行貨幣政策正常化趨勢確立，締造日圓評價面回升潛力，建議空手者可透過日圓計價的美國平衡型基金及日本股票型基金參與，另方面，下半年來美股盤面強弱勢股風水輪流轉，凸顯出多元分散布局的重要性，未來需持續關注AI科技股財報及財測能否成為止跌反彈催化劑，建議投資人採取多元佈局策略，涵蓋創新成長(科技/生技)、亞洲改革(印度/日本)、淨零轉型(全球氣候變遷/基礎建設/公用事業)股票型基金，積極者可搭配美國中小型股票型基金操作，網羅股市輪動機會。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國經濟持穩、通膨持續降溫，再加上近期就業市場趨緩，讓聯準會更有理由降息，根據芝商所FedWatch數據(取自7/31)，市場樂觀認為9月、11月、12月均有可能降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現，在題材上，儘管近期科技股出現回檔修正，但隨AI觸角持續擴大與延伸，應不會改變長期AI大浪持續帶來變革，特別是通訊服務、科技兩個是最具AI題材的類股，它們也是2024年史坦普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，仍具基本面支撐，短線出現修正並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額布局機會，另外，隨美國有更高機率實現軟著陸，類股輪動與資金流轉可望持續加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股均可望受惠。