【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數263.57點，漲0.21點；總計419家漲、286家跌、82家持平；委買10584839張、委賣6732825張；總成交值644.65億元。

《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數262.56點，成交值438.67億元
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數263.04點，成交值2.81億元
《櫃買市場》櫃買市場13:30，指數262.30點，成交值1050.75億元
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