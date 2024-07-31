【時報記者莊丙農台北報導】聯德控股-KY(4912)第二季營收15.39億元，季增3成，年增46.8％，創下兩年來單季新高；在毛利率持穩，法人預期單季每股盈餘將超過2元，推估上半年每股盈餘達3元以上；下半年為車用旺季，加上伺服器、手機等貢獻，營收、獲利將明顯優於上半年。
聯德控股-KY第一季擺脫去年低迷情況，車用需求增加下，單季營收及獲利分別年增27.2％及4144.7％，每股盈餘0.85元。第二季工作天數增加，營運表現更進一步，單季營收年增46.8％，累計上半年營收27.21億元，年增37.5％。
公司今年汽車產品仍是主要成長動能，預期占比預期由去年55％提高到58％，散熱產品占比由12％提高到15％，組裝（機殼、機櫃、滑軌及健身器材）由33％下降至27％。AI伺服器帶動水冷散熱模組目前小量出貨，正式大量出貨時間點預估落在2025年第二季。
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