NCC四位委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員林麗雲及王維菁將於31日任期屆滿，行政院30日指定翁柏宗延任並擔任代理主委。林麗雲及王維菁31日「臨別建言」。
首先，兩位委員呼籲立法院朝野政黨盡速開啟 NCC 委員人事同意權之審查，以解決依舊法延任委員其缺乏新民意基礎與政治正當性之問題。同時提醒，延任委員會目前由兩位電信、一位法律以及一位經濟專長之委員所組成，並沒有任何傳播專業委員，如此也將使未來 NCC 監理與審理傳播相關案件時，缺乏專業性、正當性與代表性，而傳播類案件佔通傳會業務量比重最高，由無傳播專業委員組成之委員會審議傳播監理案件，恐 將引發更多社會質疑與混亂。
二、對於台灣新聞頻道市場過度競爭故獲益分散，致使新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成台灣政媒共生集團，透過政治與媒體影響力，除藉土地開發牟利，也介入政治甚至政府領域，包括人事、個案與政策等，失卻分際，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為台灣當今社會民主重大威脅之一。
三、由於政媒集團化，致使台灣電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失其公信力和社會影響力。台灣新聞頻道政媒集團化與高度政治化，令媒體成為政治部門的輿論宣傳工具，不公正的新聞報導及節目，亦導致台灣新聞頻道的社會信任度長期世界排名倒數，觀眾不耐且逐步流失，新聞台喪失其實質社會影響力，逐漸難以與網路的多元立場及百花齊放競爭，此亦為台灣民主的另一危機。
四、針對台灣電視新聞市場過度飽和及惡性競爭問題，作為台灣廣電媒體主管機關， NCC 應有其嚴肅責任，在新聞頻道市場結構上應有相關擘劃，如改善進退場機制，包括檢討現行申設、評鑑、換照機制之實質效能，研析更公開透明的審查制度，建立公正的評 鑑指標與評分，並公開評分質、量化結果，促進社會參與並達到社會共管。此外，也應 定期提出電視新聞市場結構多元性分析報告，檢討台灣電視新聞頻道數量與競爭結構之 較適規模等。
林麗雲及王維菁強調，新聞是民主政治的基石，是表達及參與公共事務的主要媒介、亦是重要的言論公共領域，希望未來台灣電視新聞市場能逐步擺脫過度競爭、市場失靈之惡性循環，並避免政媒掛勾與金權共生，以善盡新聞媒體對國家社會的民主守望監督之責。
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