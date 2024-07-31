HTC今（31）日宣布推出獨家3D渲染技術VIVERSE Polygon Streaming。這項技術結合多項尖端技術，為用戶提供低延遲、高保真3D渲染串流體驗，即使在大型3D場景中，也能享有精緻流暢的虛擬互動體驗。

HTC表示，VIVERSE Polygon Streaming服務技術可高效渲染及快速拆解高品質3D模型，在不損失細節的情況下自動優化圖像，協助在電腦、平板、手機和XR等跨裝置上進行即時3D渲染。

例如，日本知名虛擬活動平台Cluster，日前宣布平台下載次數突破兩百萬，累積活動參與人數更超過3500萬人次。為提供使用者更流暢細緻的體驗，Cluster亦整合VIVERSE Polygon Streaming服務與技術。這一合作不僅提升用戶的沉浸體驗，且無需顧慮用戶端設備性能，每位用戶皆能輕鬆獲得次世代沉浸式圖形物件和交互體驗。

同時，Polygon Streaming能夠在不同裝置上無縫渲染高解析度的3D模型，降低了對硬體的依賴，即使是手機使用者也能享受絕佳體驗。