記憶體大廠美光科技（Nasdaq： MU）今日宣布，採用第九代（G9）TLC NAND技術的SSD現已開始出貨，成為首家達成這項里程碑的企業。美光G9 NAND傳輸速率3.6 GB／s為業界之冠，為資料讀取及寫入提供無可比擬的頻寬。不論是在個人裝置、邊緣伺服器，或是企業及雲端資料中心，NAND新品均可展現同級最佳效能，滿足人工智慧及其他運用大量資料的使用情境。
美光技術和產品執行副總裁Scott DeBoer表示，美光G9 NAND正式出貨，證明美光在製程技術與設計創新上的強大實力，相較於目前市面上的競品，美光G9 NAND的密度提高73％，可建構體積更小、效能更高的儲存方案，對消費者和企業均有益。
美光表示，G9 NAND善用業界最高NAND I／O速率，符合工作負載處理大量資料的高吞吐量需求，和市面上現已出貨的其他NAND SSD產品相比，資料傳輸速率加快50％；與現有NAND競品方案相較，美光G9 NAND的每晶粒寫入頻寬擴大達99％、讀取頻寬擴大達88％，從每顆晶粒就占盡優勢，自然有助於SSD和嵌入式NAND解決方案的效能及功耗表現。
美光G9 NAND延續前代產品特色，採用11.5mm x 13.5mm封裝，體積較競品縮小28％，成為市售體積最小的高密度NAND，由於密度提高、體積縮小，更能自由設計各種使用情境。
美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana強調，美光已在連續三代產品中，均引領業界推出創新和頂尖的NAND技術。美光G9 NAND可為其整合產品提供顯著優於競品之表現，並可做為儲存創新的基礎，為各終端市場客戶創造價值。
美光副總裁暨用戶端儲存事業部總經理Prasad Alluri指出，即使PCIe Gen4市場理論上近乎飽和，美光2650 SSD採用最新G9 NAND技術，推進TLC用戶端SSD的極限，這款硬碟產品在PCMark 10的測試標準中，表現比競品高出38％，將重新定義同等級SSD的使用者體驗。
美光2650 NVMe SSD提供領先同級產品的穩定度，主打有助效能的加速快取，藉由Dynamic SLC Cache，進一步提高寫入表現。美光2650 NVMe SSD為PCIe Gen4提供實際飽和效能，連續讀取速率高達7,000 MB／s，相較於競品，連續讀取速率最高提升70％、連續寫入速率最高提升103％、隨機讀取速率最高提升156％、隨機寫入速率最高提升85％。
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