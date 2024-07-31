全球最大記憶晶片製造商三星電子31日公布第二季營業獲利，是去年同期的近15倍，主要是AI需求強勁帶動晶片價格走高。其看好AI下半年繼續帶動晶片需求。
三星電子股價盤中上漲0.9％報81,700韓元。
其第二季營業獲利，從去年同期6,700億韓元，飆增至10.4兆韓元，符合公司7月初時預估值，為2022年第三季以來最高營業獲利紀錄。主要是其旗下晶片部門獲利強勁所帶動。至於營收，年增23％至74兆韓元。
三星電子預期下半年的記憶晶片市場裡，AI伺服器需求所占比率會進一步擴大，主要是雲端服務供應商和大企業都在增加他們的AI投資。
因此其看好上半年市場對高頻寬記憶體HBM、DDR5記億體、和伺服器固態硬碟SSD的強勁需求趨勢，將會延續至下半年。
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