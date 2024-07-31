【時報記者林資傑台北報導】融資租賃業者日盛台駿(6958)暫訂8月20日轉上市掛牌，上市前現增發行新股2萬2223張、對外承銷2萬張，其中1.6萬張將於7月31日至8月2日以底價26.09元競拍，並於8月6日開標，剩餘4000張將於8月8～12日公開承銷，每股承銷價暫訂30元。
日盛台駿國際租賃原為1981年成立的日盛國際租賃，2022年12月與臺灣工銀租賃合併，正式更名為「日盛台駿國際租賃」，去年6月登錄興櫃交易，目前實收資本額35.12億元，轉上市掛牌後將增至37.34億元。
日盛台駿目前在台灣設有12個據點，主要經營車輛分期、企業融資、長期租車及綠能投融資等業務。在中國大陸專注設備融資租賃業務，於華東、華南、華中、西部等18個城市拓展業務。同時，今年甫進軍泰國於曼谷設立合資子公司，以企業融資、車輛分期為主。
日盛台駿2024年首季稅後淨利1.07億元，季增近4.66倍、年減40.79％，每股盈餘0.31元。第二季自結合併營收28.49億元，季減2.49％、年增14.23％，創歷史次高，累計上半年合併營收57.71億元、年增15.22％，續創同期新高。
日盛台駿董事長簡志明表示，租賃業近2年獲利均受資金成本上升使利差縮減、積極提存備糧因應風險等2因素影響，公司營運狀況亦然。展望後市，目前提存已趨穩並呈現好轉跡象，隨著景氣回升及降息循環啟動，認為租賃業營運表現可望走出相對谷底。
展望後市，日盛台駿敲定多面向發展策略，聚焦擴大企業融資規模、深耕車輛領域、加速發展綠能投融資業務、海外市場發展、發展新事業等5大方向，配合總體經濟回溫後提存影響降低，配合降息啟動後資金成本降低，可望帶動獲利動能回升。
簡志明表示，隨著公司進入資本市場、品牌知名度提升，將使籌資管道更多元，配合業務創新、海外市場布局及合併綜效持續顯現，有望擴大經濟規模及效益，為公司營運帶來成長新動能。
另外，日盛台駿也藉由持續強化線上作業系統推動行動辦公，大幅提升營運效能及客戶服務效率。整體而言，在外部市場需求轉強、升息趨緩，配合內部數位轉型有成驅動下，法人樂觀看待營運動能後市。
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