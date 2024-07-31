【時報-台北電】記憶體廠旺宏(2337)公布第二季仍虧損，但毛利率大幅改善，營運可望落底，吸引買盤進駐，股價開低走高強勢漲停，並帶動華邦電(2344)、南亞科(2408)等記憶體製造廠股價翻紅抗跌。

旺宏30日舉行法說會公布第二季財報，第二季稅後淨損2.86億元，較上季收斂，每股虧損0.15元。

旺宏隨著毛利率大幅改善，營運初步落底，且3D產品即將貢獻營收，股價自低檔拉出一根長紅棒。

旺宏第二季營收64.56億元，季增12%、年減13%；毛利率30%，季增10.2個百分點、年增1.7個百分點。公司表示，受地震影響，提列相關損失約3億元，導致第二季營運尚未轉盈。今年上半年稅後淨損13.65億元，每股虧損0.74元。

旺宏第二季毛利率大幅回升至30%，優於市場預期，若排除地震影響後接近損平。展望第三季，公司預估四大產品線營收一季比一季好，第四季預計表現平穩，有助於營運改善。此外，法人看好3D產品即將貢獻營收之效益。

旺宏研發多年的3D產品技術有所突破，其中192L 3D NAND Flash預計第四季完成驗證並出貨，且3D Nor Flash預計在2025年量產，為2025年營運增添成長動能。

華邦電(2344)辦理現金增資發行新股，因衡量近期交易市場變化，現金增資發行價格由每股23元調整為21元，調整價格繳款書將另行寄發，已繳款股東及員工也擬定補償方案。

華邦公司即將於8月1日召開董事會決議第二季財報，並在8月2日召開線上法人說明會，公布營運結果及對下半年看法。

記憶體大廠南亞科最先舉行法說會，第二季每股仍虧損0.26元。南亞科表示，若無地震損失提列，第2季接近損益兩平。展望本季，總經理李培瑛先前表示，第三季DRAM市況及價格可望比第二季好，公司有機會單季損益兩平。

南亞科總經理李培瑛指出，高頻寬記憶體（HBM）及DDR5供不應求，可望拉抬下半年動態隨機存取記憶體（DRAM）市況，各種AI應用產品推出，有機會帶動新一波DRAM需求成長。（編輯：沈培華）