【時報記者任珮云台北報導】網路詐騙層出不窮，華碩(2357)今早發出聲明，強調華碩電腦董事長施崇棠與經營團隊從未經營社群媒體公開帳號或群組，亦從無參與任何投資社團與分享理財經驗之情事，請社會大眾明察。

華碩（2357）董事長施崇棠照片遭冒用成立粉絲專頁，臉書網頁中強調「歡迎加入施崇棠AI PC粉絲團」，吸引投資人關注。華碩今早表示，華碩電腦董事長施崇棠與經營團隊從未經營社群媒體公開帳號或群組，亦從無參與任何投資社團與分享理財經驗之情事。

網路詐騙行為囂張，包括台積電（2330）創辦人張忠謀、鴻海（2317）榮譽董事長郭台銘、宏碁（2353）創辦人施振榮、仁寶(2324)董事長許勝雄等科技圈名人，均曾遭詐騙集團冒用成立投資社群。施崇棠照片及姓名在今年初就曾遭詐騙集團冒用，當時以招募投資人加入公益存股社團為名，而近期又出現詐騙集團以「歡迎加入施崇棠AI PC粉絲團」創立個人粉絲專頁招攬會員。

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