【時報-台北電】瑞幸咖啡公佈2024年第二季財報，總淨收入為84.03億元人民幣，年增35.5%，創單季營收新高；第二季在美國會計準則（GAAP）下營業利潤為10.51億元人民幣，營業利益率為12.5%。累計上半年瑞幸咖啡總淨收入達146.81億元人民幣，較去年同期成長38.0%。
第二季瑞幸咖啡自營門市營收為62.77億元人民幣，較2023年同期的44.95億元成長39.6%。自營門店門市層級獲利第二季為13.51億元人民幣，自營門店門市層級利潤率21.5%。聯營門市營收第二季為18.50億元，較2023年同期的14.86億元成長24.5%。
大陸咖啡市場進入拉鋸戰，多數品牌加入低價競爭，加上茶飲市場增長迅速，亦對咖啡品類造成擠壓。瑞幸強化整體佈局，2萬家門市的開幕穩固市場份額，此外堅持創新研發，光是第二季就推出30款新品，包括椰皇拿鐵、檸C美式、輕咖超大杯系列等。其中，單品輕咖檸檬茶首周銷量突破508萬杯；4月份，在瑞幸生椰拿鐵推出三週年之際，單品銷量突破7億杯。
瑞幸咖啡董事長兼執行長郭謹一表示，透過不斷擴大門市網路佈局、加大供應鏈佈局投入，以及強化數位化優勢，瑞幸會穩固市場領先地位持續業績成長。（編輯：張嘉倚）
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